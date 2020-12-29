Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 43 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 16 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,67 рубля (минус 37 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 19 копеек и составил 90,48 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра рынок находится на позитиве, но из-за предстоящих праздников настроения могут измениться в любой момент. По его словам, вероятно, доллар сохранит боковое движение до нового года. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается снижение до 73,4—73,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Относительно рубля перспективы не оптимистичные. Отметка 73 выступает пока железобетонной поддержкой по паре доллар-рубль. И трудно сказать, возобновятся ли попытки ее прорыва. Так что на выходные лучше уйти без позиций по этой валютной паре, и принимать решения по их открытию уже в новом году», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.