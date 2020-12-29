Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Банку России право обязывать поставщиков платежных приложений интегрировать их с национальной платежной системой «Мир». Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.



«Банк России вправе установить требования об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт», — говорится в законе.

Как пояснял ранее автор поправки сенатор Николай Журавлев, ЦБ получит право обязывать сервисы бесконтактной оплаты принимать и использовать национальные платежные инструменты (карту «Мир»). При этом оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения также при условии обеспечения поставщиком соответствия приложения требованиям, установленным Банком России. В настоящее время такие требования касаются только защиты информации при переводах денежных средств.

Закон также обязывает граждан отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России о перемещении средств по зарубежным электронным кошелькам. В настоящее время все большее число банков, а также иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами РФ.

По законодательству, граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение — если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией. Подписанный закон вводит такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане будут и в случае осуществления переводов в страны ЕАЭС или в страны, с которыми существует автоматический обмен такой информацией.

Также вводится запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.