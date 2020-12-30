Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий новые принципы оказания государственных услуг. Об этом сообщает Минэкономразвития, разработавшее документ.

Так, закреплен «проактивный режим» предоставления услуг, принцип «бесшовности», переход на реестровую модель учета результатов предоставления услуг, перевод в электронный вид документов личного хранения и отказ от бумажных административных регламентов.

Также законом вносятся корректировки в уже действующие процессы предоставления услуг. Например, закрепляется экстерриториальный принцип оказания услуг внутри региона вне зависимости от муниципального образования.



«Эти изменения создают во многих сферах новые возможности оказания госуслуг. В целом это принципиально важный документ с точки зрения следующего шага повышения качества предоставления госуслуг, создания удобных для граждан сервисов с учетом и технологий, которые мы сейчас имеем, и пользовательского опыта граждан», — комментирует статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.