Около 13 тыс. компаний смогут претендовать с 2021 года на льготы в рамках налогового маневра для IT-отрасли, сообщил ТАСС замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Подводя итоги работы правительства и Минцифры над созданием стимулирующих мер для российского IT-бизнеса и говоря об их перспективах на 2021 год, Паршин отметил, что сейчас в стране больше 13 тыс. аккредитованных IT-компаний, из них пониженные страховые взносы (14% вместо 30%) платят более 7 тыс. — как минимум они получат возможность пользоваться расширенной льготой. Компании, согласно подписанному президенту закону, с 1 января смогут претендовать на пониженные (до 3%) ставки налога на прибыль и страховые взносы в фонд оплаты труда (до 7,6%), а также на нулевую ставку НДС для российского лицензионного софта.

При этом круг таких компаний, по словам Паршина, постоянно расширяется, и сейчас у министерства огромное количество заявок на получение аккредитации. «Их число выросло в четыре раза по сравнению с периодом до объявления налогового маневра в IT. Льготы стали более весомыми, так что заинтересованность бизнеса очень высока», — сказал замминистра, уточнив, что многократно увеличился и объем заявок на включение продуктов в реестр отечественного программного обеспечения: с 60 заявок в месяц до 60 в день.

Также на льготы смогут претендовать и иностранные компании, если они зарегистрируют российское юрлицо, подадут заявку и будут включены в реестр аккредитованных IT-компаний, отметил Паршин. «Мы ведем диалог с крупнейшими иностранными вендорами о том, на каких условиях они готовы локализовать центры разработки и поддержки пользователей в России», — пояснил замглавы Минцифры.

В целом налоговый маневр в IT является беспрецедентным по условиям для этого бизнеса, считает Паршин, а закон в целом может сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для компаний отрасли, чем такие популярные юрисдикции, как Ирландия, Кипр и другие европейские страны. «Например, в Ирландии налог на прибыль составляет 12,5%, в Польше — 9,5%», — уточнил он.

«Вдогонку с подачи компаний IT-отрасли были приняты точечные изменения в законодательство, дополняющие закон о налоговых льготах. В частности, появилась возможность засчитывать «входящий» НДС от маркетинговых услуг по продвижению отечественных продуктов на внешних рынках», — отметил также Паршин.

Сейчас Минцифры по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко формирует второй пакет мер поддержки IT-отрасли, напомнил Паршин. «Изначально участники рынка, IT-ассоциации и отраслевые эксперты подали около 400 предложений, которые были структурированы в перечень из почти 100 мер — как общесистемных, так и сгруппированных по 12 направлениям: информационная безопасность, здравоохранение, образование, дата-центры, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры, мессенджеры и другие», — перечислил замминистра.

Окончательный список мер должно будет утвердить правительство, но сроки Паршин прогнозировать не стал. «Наша страна — одна из немногих, где есть платформы и сервисы, успешно конкурирующие с глобальными игроками на локальном и сопредельных рынках (социальные сети, браузеры, мессенджеры, голосовые помощники). Государство будет оказывать поддержку нашим компаниям — лидерам на глобальном рынке и одновременно усиливать политику импортозамещения, способствуя появлению новых качественных продуктов и сервисов», — отметил замминистра.

Он также напомнил, что в 2020 году Минцифры запустило программу льготного кредитования: заемщик получает кредит по льготной ставке от 1% до 5%, издержки банку компенсирует министерство. По информации Паршина, сейчас в этой программе участвуют 15 банков, в том числе практически все крупнейшие; льготный кредитный портфель на конец года составляет 35 млрд рублей. Среди компаний в программе уже приняли участие Почта России, МТС, «Т Плюс». На компании без государственного участия сейчас приходится примерно половина портфеля, и Минцифры планирует увеличивать их долю в программе, добавил Паршин.



«Льготные кредиты предназначены в основном для крупных заказчиков софта, а разработчики новых продуктов и те, кто их впервые внедряет, могут претендовать на гранты. По итогам этого года Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий распределили около 6,4 миллиарда рублей в виде грантов, поддержано порядка 250 проектов. Права на продукт остаются у разработчика. Государство инвестирует в появление на рынке качественно новых отечественных решений, использование которых для цифровой трансформации бизнеса даст огромный экономический эффект», — заключил замминистра.