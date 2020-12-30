Банк России установил официальные курсы валют на 31 декабря.

Курс доллара повысился на 21,9 копейки, составив 73,8757 рубля (73,6567 рубля на 30 декабря). Курс евро вырос на 47,5 копейки до 90,6824 рубля (с 90,2074 рубля на 30 декабря).

На Московской бирже по состоянию на 15:38 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 57 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 92 копейки, валюты стоили 74,61 и 91,59 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,53—74,62 рубля за доллар и 90,37—91,61 рубля за евро.