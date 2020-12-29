Финансовый управляющий бывшего председателя наблюдательного совета АО «АКБ «Экопромбанк» Сергея Макарова реализовал часть имущества должника, пишет «Коммерсант» . Согласно информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, по результатам первых торгов новым владельцем имущества стала Татьяна Макарова. В общей сложности на торгах удалось выручить 11,9 млн рублей.

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Татьяна Макарова — жена должника. Финансовый управляющий Сергея Макарова Лев Шляпин пояснил, что у супругов режим раздельной собственности на имущество. То есть в конкурсную массу Макарова входили только его доли в праве собственности на недвижимость.

Сергей Макаров возглавлял наблюдательный совет АКБ «Экопромбанк» до отзыва у кредитной организации лицензии в августе 2014 года. В сентябре того же года банк был признан банкротом. В июле 2017 года АСВ обратилось в суд с иском о признании несостоятельным Макарова, в отношении которого была введена процедура реструктуризации долгов. В 2018 году суд решил начать процедуру реализации имущества должника. К тому времени его задолженность перед Экопромбанком и ФНС оценивалась в 900 млн рублей. Долг перед банком сформировался из-за невозвращенных кредитов, которые подконтрольные Макарову компании получили в 2009—2014 годах.