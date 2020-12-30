Министерство финансов РФ планирует в 2021 году размещать облигации с фиксированным купоном и с длительным сроком погашения. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я думаю, что мы будем все-таки больше выходить на облигации с фиксированным купоном, больше будем выходить на облигации, которые имеют длительный срок погашения, чтобы не создавать «горбов» на ближайшие годы. Все-таки мы должны проводить ответственную политику», — сказал он.