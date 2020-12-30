Большинство (61%) российских семей откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее — 62%), выяснилось в «Сбер Управление Активами». Несмотря на нестабильность на фондовых рынках, доля тех, кто сберегает в национальной валюте, за год мало изменилась: 87% от тех, кто в принципе откладывает средства (в прошлом году — 94%). Респонденты понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, однако рассматривают их как защитный вариант.



Согласно исследованию, 19% «сберегателей» вкладывают часть средств в валюту (в прошлом году — 23%). Среди «сберегательных» валют с большим отрывом лидирует доллар, доля которого за год не изменилась: 11% от тех, кто делает накопления. За ним следуют евро (6%, годом ранее — 9%) и иные валюты (2%, годом ранее — 3%).



Помимо доллара и евро, россияне также инвестируют в швейцарские франки, британские фунты и китайские юани. За прошедший год из лидирующей пятёрки выбыл белорусский рубль, выросли накопления в швейцарских франках и британских фунтах, снизились — в юанях. Такая динамика может быть связана с тем, что Китай стал очагом распространения коронавируса: это сказалось на экономической активности в стране, и россияне решили подстраховаться с помощью других валют.



Накопления в редких валютах обычно обусловлены наличием бизнес-партнеров, родственных связей, двойного гражданства и другими индивидуальными факторами.

Во всех российских городах из иностранных валют для накоплений наибольшей популярностью пользуется доллар. Годом ранее рейтинг возглавляли москвичи, а в этом году их обогнали жители Красноярска и Казани. В прошлом году Санкт-Петербург стал единственным российским городом, жители которого предпочли евро. Однако в этом году петербуржцы также переключили своё внимание на доллар: 12% копят в долларах, 9% — в евро.