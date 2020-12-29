Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты будут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. Что касается валют — то эксперты, опрошенные РИА Новости, посоветовали не предпочитать доллар.

Стандартной рекомендацией для людей с расходами в рублях и без опыта и желания следить за инвестициями на рынке являются банковские депозиты в рублях, несмотря на снижение ставок, отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.



«Если есть расходы в валюте — часть (20—30%) сбережений можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублевом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны», — сказал эксперт.

«Населению, которое получает доход исключительно в рублях и не имеет значительных сбережений, а подавляющее большинство населения имеет скромные сбережения, если вообще имеет, есть смысл хранить денежные средства на депозите», — говорит и генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Александр Бычков.

Говоря об инвестициях в валюту, эксперты не посоветовали доллар. «Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран», — сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Среди таких валют он привел в пример и российский рубль.

«Тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитают валюту, мы бы посоветовали либо покупать евро… либо покупать доллар и евро в равных пропорциях», — сказал Бычков.

В том случае, если есть хотя бы несколько сот тысяч рублей, которые не планируется использовать в ближайшие три года, то тогда следует использовать индивидуальный инвестиционный счет ( ИИС ), предоставляющий возможность возврата НДФЛ (13%), считает он. «Если средства ИИС проинвестировать в ОФЗ, то с учетом возврата НДФЛ и купонных доходов по ОФЗ получается достаточно высокая, по нынешним меркам, доходность, значительно превышающая депозитные ставки», — добавил Бычков.

Неплохой альтернативой для депозитов, по мнению Полевова, также являются суверенные облигации в рублях и валюте — фундаментально позиции Минфина РФ очень устойчивы. Для людей, кто готов взять на себя больший риск, он рекомендует иметь диверсифицированный портфель из облигаций и акций и не реагировать на краткосрочные колебания на рынке.

Инвестиции в недвижимость выглядят, по его мнению, самой неудачной опцией. «Повторения ценового роста 2020 года мы вряд ли увидим, программы льготной ипотеки в 2021 году, вероятно, завершатся, а расходы на содержание недвижимости в виде ежемесячных платежей и налогов будут заметными», — сказал он.

«Держать деньги на депозитах, а тем более дома в «кеше» — это значит их обесценивать. Ставки по депозитам находятся на уровне ниже реальной инфляции, то есть даже с учетом процентов, полученных после окончания срока вклада, сумма по депозиту по покупательной способности будет меньше, чем сейчас. Поэтому тем, кто хочет приумножить или хотя бы защитить деньги от инфляции, — прямой путь на фондовый рынок», — сказал в свою очередь главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его мнению, инвестировать нужно постоянно. «И чем меньший вы специалист в фондовом рынке, тем чаще должна быть периодичность покупки акций. Таким образом, вы усредняете цену своих покупок», — сказал Антонов.

Рынок акций в долгосрочном плане растет и показывает несравнимо большую доходность, чем банковские депозиты и облигации, отмечает эксперт.

«Портфель советую разделить пополам: половина американских бумаг, половина российских, среди которых обязательно должны присутствовать эмитенты, стабильно платящие высокие дивиденды и имеющие высокий потенциал к росту курсовой стоимости акций. Среди американских компаний к таким, в частности, относятся At&T Inc., Exxon Mobil, PPL Corporation. Из российских стоит выделить «Норильский Никель», «Северсталь», СберБанк», — посоветовал он.

Хранить деньги дома эксперты не советуют. «Это не имеет никакого смысла, поскольку по сравнению с госбанками, например, это ненамного надежнее, а доход нулевой. Поэтому лучше все-таки депозит», — сказал Полевой. «По нашему мнению, хранить денежные средства дома крайне нецелесообразно, но разве что на текущие нужды. Зачем предоставлять мошенникам и ворам возможность обогатится за ваш счет?» — сказал Бычков.