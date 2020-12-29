Пенсионный фонд России (ПФР) будет с 2021 года автоматически назначать федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут. В таком же порядке будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, рассказал в интервью ТАСС глава фонда Максим Топилин.

«В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности», — сказал он.

По его словам, с 2022 года ПФР планирует перейти на беззаявительное назначение пенсии гражданам с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов.

«В перспективе ставим задачу автоматизировать и другие процессы: сейчас мы собираем в регионах данные по людям, лишенным родительских прав, по законным представителям и планируем собрать их в ЕГИССО», — добавил Топилин.