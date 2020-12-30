Участники рынка выступают за мягкое регулирование правоотношений компании-эмитента и владельцев облигаций при реструктуризации обязательств. Такой вывод сделан по итогам обсуждения консультативного доклада о концептуальных подходах к регулированию вопросов обеспечения прав владельцев облигаций, сообщает Банк России.

Респонденты согласились, что разные условия выплаты долговых обязательств для разных категорий владельцев ценных бумаг — это актуальная проблема. Сейчас по российскому законодательству эмитент не обязан в сложных экономических ситуациях, когда он вынужден для восстановления своей платежеспособности проводить реструктуризацию, обеспечивать равные и справедливые условия для всех кредиторов. Это приводит к тому, что доходность у владельцев облигаций может оказаться значительно ниже, чем у других заемщиков того же эмитента. Однако вводить жесткие ограничения для компаний при реструктуризации не следует, считают опрошенные.

В то же время избежать несправедливых решений поможет расширение перечня лиц, которые не имеют права голосовать на общем собрании владельцев облигаций, где ставится вопрос о долговых выплатах. В частности, предлагается не учитывать голоса крупных владельцев, которые одновременно являются кредиторами по другим обязательствам того же эмитента либо открыли короткие позиции на акции эмитента в ожидании снижения их стоимости. По мнению рынка, такие кредиторы могут принимать заведомо неблагоприятные условия по облигациям, параллельно добившись выгодных позиций по другим займам или кредитам либо получив прибыль при продаже акций.

Кроме того, предлагается включить в перечень информации, которая предоставляется владельцам облигаций при проведении их общих собраний, подробный план реструктуризации и при наличии — заключение независимого лица об условиях ее проведения.



Участники обсуждения предложили также предусмотреть возможность проведения общих собраний владельцев облигаций в онлайн-режиме.