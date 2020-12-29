Соглашение о закреплении цен на продукты питания, принятое правительством ПФ, поставщиками и продавцами, подписали более 5 тыс. предприятий. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

«К нему [соглашению] присоединились на сегодняшний день более 5 тыс. компаний — это и производители, и торговые компании», — сказал он.

Мантуров добавил, что первоначальные прогнозы по количеству предприятий — участников соглашения были существенно ниже этого показателя. «Мы, честно говоря, сами не предполагали, не ожидали такого результата. Мы думали, там около 1 тыс., ну максимум 2 тыс. компаний будет», — сказал он.

Соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, ретейлерами и поставщиками закрепляют предельные цены по сахару и подсолнечному маслу. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года. Они предусматривают минимальные или нулевые наценки при поставках и продажах.