Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, на рассмотрение которого поступило дело.

«Банком «Восточный» отозван иск на сумму около 2,5 миллиарда рублей», — сообщила собеседница агентства.

Об отзыве иска ранее заявляли представители банка, мотивируя это тем, что банку были возвращены средства, выданные ранее в виде кредита Первому коллекторскому бюро, что трактуется следствием как растрата.

В среду Мещанский суд Москвы продлил до 4 июня 2021 года меру пресечения в виде запрета определенных действий Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей. Суд отложил предварительные слушания до 22 января.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредита ПКБ в 2015 году.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.



Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере.