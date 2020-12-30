Победителем конкурса стал житель города Благовещенск (Республика Башкортостан). Он полностью прошел квест и получил главный приз конкурса – 300 тыс. рублей. Все остальные участники, прошедшие квест до конца, получили гарантированный приз в виде 1 тыс. рублей кэшбэка, начисленных на карту.

Напомним, что для участия в конкурсе держателям кредитных карт банка «Восточный» необходимо было зарегистрироваться на странице квеста «Осенний марафон» и выполнять задания, связанные с использованием кредитной карты. Участие в квесте приняли 1935 человек. Среди клиентов, участвовавших в квесте, доля подключивших системы мобильных платежей (Apple Pay, Google Pay и другие) выросла на 37%, а обороты участников квеста по кредитным картам увеличились на 6%.

Клиенты, которые не успели принять участие в конкурсе и побороться за денежные призы, могут в любой момент оформить подходящую кредитную или дебетовую карту банка «Восточный» и начать получать вознаграждение в виде кэшбэка за свои покупки.