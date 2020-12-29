Рост ВВП в 2021 году составит 2,7%, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов. Увеличение валового продукта на 3,5–3,7% прогнозируют в ВТБ, «Сбере», Россельхозбанке и АКРА. Точками роста станут восстановление в сфере платных услуг и транспорта, оживление в строительстве, розничной торговле и ориентированных на экспорт секторах, считают в «ВТБ Капитал». В Россельхозбанке к положительным факторам отнесли реализацию нацпроектов и структурные преобразования, включая реформу институтов развития.

Если жесткие ограничительные меры в мире и России продлятся максимум два месяца, рост более чем на 3,5% реален, отметил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. На показателе в 3–3,2% сошлись аналитики «Эксперт РА», FinExpertiza, ЕАБР и «Хоум Кредита». Массовая вакцинация поспособствует перезапуску мировых экономик и притоку инвестиций, увеличив глобальное потребление углеводородов, по поставкам которого Россия — один из лидеров, пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики в стране также поддержит восстановление сфер потребления и инвестиций, отметил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов. Он прогнозирует экономический рост в пределах 2,8%. По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, выход глобальной экономики из кризиса и возобновление туристических и торговых потоков ускорит ВВП на 2,5–2,7%. В банке «Зенит» оценивают увеличение валового продукта в 2,1% по итогам 2021-го. Рост экономики составит 2–2,5%, оценил аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

Основным фактором неопределенности остается дальнейший ход пандемии, подчеркнул главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Если ограничительные меры затянутся до конца 2021 года, то темпы восстановления экономического роста окажутся сдержанными и составят около 2%, считает он. При аналогичном развитии событий ВВП увеличится не более чем на 1%, оценил Куликов. Причиной повышенной неопределенности также станет политика новой администрации США и усиление санкционной активности, уверен Соколов. Еще один фактор риска для экономики — в высоком уровне долговой нагрузки в мире и преждевременном сворачивании стимулирующих мер ведущими центробанками.

За счет эффекта низкой базы вероятность спада в экономике второй год подряд довольно низка: для этого понадобится возврат к ситуации II квартала 2020 года, что сейчас маловероятно, подчеркнул Ариэл Черный. А вот околонулевой рост ВВП, как он считает, вполне вероятен при реализации пессимистичного прогноза.