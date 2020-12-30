АКРА сохранило статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу МИнБанка, говорится в релизе агентства.

«Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу ПАО «МИнБанк» отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга банка в краткосрочной перспективе в зависимости от решения Банка России в отношении предоставления МИнБанку финансовой поддержки или иного сценария развития деятельности кредитной организации, не предполагающего финансовых потерь для кредиторов», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, с середины августа по декабрь 2020 года МИнБанк допускал нарушение обязательных нормативов ввиду досоздания резервов по активам в августе текущего года. В частности, на 1 декабря 2020-го нормативы достаточности капитала Н1.1, Н1.2 и Н1.0 составляли 2,99% каждый при минимально требуемых регулятором 4,5%, 6% и 8% соответственно, а норматив Н1.4 — 2,27% при минимально требуемых 3%.

Кредитный рейтинг МИнБанка на уровне «ВВ+(RU)» определяется с учетом умеренной степени системной значимости и сильного влияния государства на его кредитоспособность. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) характеризуется, с одной стороны, удовлетворительной оценкой бизнес-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, но с другой — слабой достаточностью капитала и критическим риск-профилем, которые в значительной мере ограничивают кредитный рейтинг банка, заключили в АКРА.