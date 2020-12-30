АКРА подтвердило кредитный рейтинг Металлинвестбанка на уровне «A-(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг ПАО АКБ «Металлинвестбанк» определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала и адекватных оценках риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, адекватный риск-профиль характеризуется удовлетворительной оценкой системы риск-менеджмента и хорошим качеством активов. На 1 октября 2020 года доля проблемных кредитов, по оценке АКРА, составила 6% совокупного кредитного портфеля и оценивается экспертами как умеренная.

АКРА также отмечает повышенный темп наращивания кредитного портфеля за последние 12 месяцев (около 22%) и учитывает риски возможного ухудшения качества активов в 2021 году вследствие роста рисков операционной среды.

