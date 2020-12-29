Офис находится в здании Единого миграционного центра (ЕМЦ), по адресу: улица Красного Текстильщика, 10-12, литера Д.

Отныне посетители ЕМЦ могут не только оперативно решить все вопросы, связанные с миграцией и получением патента, но и совершить ряд финансовых операций в офисе Юнистрим, расположенном в шаговой доступности: отправить или получить денежный перевод, оформить карту, оплатить штрафы ГИБДД и квитанции ЖКХ, погасить кредит или обменять валюту.

«В стратегии развития Юнистрим важная роль отведена созданию комфортабельных современных офисов. Мы ценим время наших клиентов и стремимся предоставить качественный сервис в самом удобном для них месте», — отмечает председатель Правления Юнистрим банка Надежда Кибальник.

По числу трудовых мигрантов из ближнего зарубежья Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают одну из лидирующих позиций в России. Расширение сети обслуживания в этом регионе позволит Юнистрим повысить доступность услуг для всех жителей мегаполиса. В Санкт-Петербурге уже действует свыше 400 сервисных точек компании: услугами системы можно воспользоваться и в собственных офисах Юнистрим, и в филиалах партнеров — отделениях Фора-Банка, Россельхозбанка, салонах МТС и т.д.