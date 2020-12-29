По мнению 42% россиян, 2021 год будет лучше 2020-го, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения .

Согласно результатам опроса, чаще так считают люди в возрасте от 60 лет — 49%. При этом 35% опрошенных предполагают, что следующий год будет не лучше и не хуже уходящего, но 16% смотрят на будущий год с пессимизмом и ожидают худшего.

Основные позитивные ожидания от следующего года — это улучшение ситуации с пандемией коронавируса, победа над вирусом (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен (6%) и повышение пенсии (6%).



В качестве негативных изменений, которые могут произойти в следующем году в нашей стране, респонденты назвали рост цен (15%), падение уровня жизни (11%), неудачу в борьбе с пандемией (9%).