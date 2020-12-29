Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по долгу.

«Из-за пандемии и экономического кризиса пенсионеры оказались в очень трудной ситуации, те из них, кто попал в долги, находятся буквально в безвыходном положении… Продолжать взыскание долгов с пенсионеров бесчеловечно. Мы призываем ввести мораторий на взыскание судебными приставами долгов с пенсионеров и на начисление банками процентов по кредитам», — отметил Миронов, которого цитирует в официальном телеграм-канале его пресс-служба.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций. Из них 1,3 млн производств — на взыскание долгов с пенсионеров, сообщает пресс-служба Миронова.