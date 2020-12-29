Минфин России считает, что поводов для тревог нефтяников из-за сделки ОПЕК+ нет, уже сейчас компании выходят на увеличение объемов добычи и экспорта, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«В целом наши нефтяники очень переживают за те сокращения, которые были достигнуты Россией со странами ОПЕК+. Сейчас мы постепенно выходим на увеличение объемов добычи и экспорта. И считаем, что нефтяники здесь не пострадают, а будут увеличивать объем добычи», — сказал Силуанов.

«Сразу могу сказать, что свободный денежный поток нефтяных компаний с учетом тех эффектов, которые мы в этом году наблюдаем, позволит им сохранить и инвестиции в свои проекты в объеме, который будет поддерживать уровень добычи, и более эффективно распоряжаться теми активами, месторождениями, которые есть», — добавил он.