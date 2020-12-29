Социальные карты студентов и москвичей из групп риска будут разблокированы после их вакцинации от COVID-19, следует из сообщения на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Он объявил во вторник, 29 декабря, о добавлении новых категорий граждан, которые могут пройти вакцинацию от COVID-19.

«Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России. Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины», — сообщил Собянин.

Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

«Мне часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением COVID-19, — рассказал в этой связи мэр Москвы. — Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины».

Также Собянин объявил о продлении зимних каникул для учащихся, напомнив, что ранее «длинные осенние каникулы сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции».

По его словам, новогодние праздники «объективно помогут замедлить распространение инфекции», но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста.



В результате принято решение о продлении зимних каникул в городских школах с первого по 11-й класс на неделю — до 17 января 2021 года. Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения. «В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — отмечается в сообщении.