Решения о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки под 6,5% в России на данный момент нет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября, однако позже была продлена до 1 июля 2021 года.

«Вопрос продления льготной программы в следующем году решим. За месяц, может быть за полтора, до 1 июля, когда завершается официально программа, сядем, посмотрим, что будет происходить на рынке, какие будут ставки, как развиваться будет этот сектор, тогда примем решение. На сегодня нет решения, сразу могу сказать. Есть большой спрос, цены растут», — сообщил Силуанов.