Росдорбанк показал рост чистой прибыли до 171 млн рублей на начало декабря 2020 года. Это почти в три раза превышает показатель соответствующего периода в 2019 году (58 млн рублей), говорится в релизе кредитной организации.

«Банк продолжает показывать динамику по основным финансовым показателям. На начало декабря текущего года, объем активов Росдорбанка составил 22,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рост составил 4,5 млрд рублей», — отметил первый заместитель председателя правления Росдорбанка Алексей Виноградов.

Кредитный портфель на конец ноября текущего года вырос до 12,5 млрд рублей, что на 2,8 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

«Рост показателей во многом обусловлен выбором сбалансированной бизнес-модели, отлаженными процессами управления рисками, умению оперативно адаптировать свои продукты, сервисы под современные реалии и потребности клиентов», — прокомментировал Виноградов.