Возможность индексации пенсий для работающих россиян требует дополнительного рассмотрения, согласен президент России Владимир Путин.



На встрече с главой государства во вторник председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратил внимание президента на вопрос о приостановленной индексации пенсий для работающих россиян. Он попросил президента вернуться к этой теме и, возможно, дать поручение правительству «внимательно просмотреть этот вопрос».

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают, — отреагировал Путин. — Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения».

По мнению президента, в этом вопросе есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.