В Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Проект поправок в закон «О связи», подготовленный в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года, внесен правительством. Так, предлагается добавить положение, согласно которому «услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказываются без взимания платы».

Порядок формирования и ведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством (как следует из материалов к законопроекту, это будет Минцифры), перечня отечественных социально значимых сайтов, в том числе критерии отбора таких сайтов и требования к их владельцам, будет установлен Кабмином. Технические показатели и иные условия предоставления доступа будут установлены правилами оказания услуг связи.

«Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции, а также носят ярко выраженный социальный характер и направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов населения, вызванных эпидемией и ее социально-экономическими последствиями», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Там также отмечается, что «принятие и реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических».



Законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.