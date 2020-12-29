Банк России установил официальные курсы валют на 30 декабря.

Курс доллара понизился на 6,08 копейки, составив 73,6567 рубля (73,7175 рубля на 29 декабря). Курс евро вырос на 8,04 копейки до 90,2074 рубля (с 90,127 рубля на 29 декабря).

На Московской бирже на 13:02 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — менее одной копейки, валюты стоят 73,52 и 90,05 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,42—73,84 рубля за доллар и 89,88—90,41 рубля за евро.