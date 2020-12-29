Ставки на снижение курса американской валюты выросли до максимального уровня с марта 2011 года — участники рынка ожидают, что ослабление доллара в следующем году продолжится, пишет РБК , ссылаясь на Bloomberg.

Спекулятивно настроенные участники рынка увеличили ставки на падение доллара вдвое с начала года. Чистый объем коротких позиций спекулянтов по фьючерсам на индекс ICE Dollar достиг максимального уровня с марта 2011 года, привело Bloomberg данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Индекс ICE Dollar отслеживает курс доллара США к корзине из шести валют — евро, японской иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

В этом году индекс ICE Dollar упал более чем на 6%, поскольку участники рынка избавлялись от доллара на фоне беспрецедентного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и снижения интереса к защитным активам.

Аналитики Goldman Sachs Asset Management ожидают, что снижение курса доллара продолжится и в 2021 году. Динамика ликвидности и поток новостей о коронавирусе могут повлиять на время ослабления доллара, но не обязательно повлияют на среднесрочный нисходящий тренд американской валюты, считают эксперты. Курс евро по отношению к доллару может вырасти c текущего уровня 1,226 доллара до 1,25 к концу 2021 года, прогнозируют в Goldman Sachs.



В Citigroup также ожидают ослабления американской валюты. По мнению экспертов банка, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост, курс доллара может упасть на 20% в 2021 году. Еще одним негативным для американской валюты фактором может стать политика низких ставок ФРС США, так как инвесторы будут уходить из американских активов в международные в поисках более высоких доходов. К концу следующего года в Citigroup ожидают роста курса евро к доллару до 1,24 доллара.

