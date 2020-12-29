Оперативные данные января — октября 2020 года о сальдированном финансовом результате российского корпоративного сектора подтверждают значительные потери предприятий от кризиса 2020-го. Несмотря на существенное сжатие этого показателя, сразу пять отраслей продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами по росту прибыльности в кризис стали сельское хозяйство и строительство, говорится в обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По данным Росстата, за эти десять месяцев сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных/муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций упал на 38,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

В целом по корпоративному сектору убыток убыточных предприятий увеличился в три раза, до 5 трлн рублей, а прибыль прибыльных сократилась на 12%, до 13,5 трлн. При этом больше всего на фоне кризиса выделяются такие крупные секторы экономики, как сельское хозяйство и строительство, для которых показатель вырос более чем на 50%. Эта динамика объясняется не только ростом положительного результата прибыльных организаций (на 20% в сельском хозяйстве и на 9% в строительстве), но и снижением отрицательного результата убыточных организаций (на 57% и на 9% соответственно).

Агентство отмечает, что прибыль прибыльных строительных компаний в текущем году распределялась по стране более равномерно. По мнению НКР, это свидетельствует о том, что применяемые инструменты поддержки сектора действительно носят федеральный характер и не локализуются в границах нескольких избранных регионов.

Самую значительную прибыль среди отраслей с положительной динамикой финансового результата зафиксировал сектор информации и связи, в котором прибыль компаний за девять месяцев текущего года увеличилась на 13%, до 524 млрд рублей. Отметим, что больше половины (примерно 51%) этой суммы приходится на компании, ведущие деятельность в Москве.



Для прибыльных сельхозпроизводителей прибыль в январе — октябре составила 481 млрд рублей, что вполне сопоставимо с результатами в секторе «информация и связь». Примерно 51% прибыли сельхозпроизводителей приходится на аграриев из восьми регионов РФ, в том числе из Краснодарского края (8% налоговой базы по налогу на прибыль всех российских сельхозпроизводителей), Белгородской (7,5%), Воронежской и Курской областей (по 7,4%).