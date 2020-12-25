Минфин РФ не планирует крупной приватизации в 2021 году, но в случае, если сделки будут, средства будут оставляться в компаниях аналогично сделке по «Совкомфлоту». Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Крупных сделок не планируем. Будем избавляться от мелких пакетов — 10-15%. Будем стараться если и приватизировать, то средства оставлять в компании, так же примерно, как в «Совкомфлоте» сделали», — сказал Силуанов.