Минфин и Центробанк прорабатывают вопрос включения финграмотности в нацпроекты, говорится в сообщении Минфина.

«Министерство финансов РФ и Банк России проведут анализ государственных программ и национальных проектов и по итогам предложат включить в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения для достижения национальных целей развития», — отмечается в сообщении.

Решение было принято 28 декабря на заседании Межведомственной координационной комиссии (МВКК) по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. Предложения участников заседания будут рассмотрены комиссией уже в 2021 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности.

«В этом году у нас появился массовый розничный инвестор, и мы зафиксировали недобросовестные продажи сложных финансовых инструментов, мисселинг, другие негативные практики. Мы сейчас работаем над мерами по защите начинающих инвесторов, но очень важно также помочь людям самим разобраться, как работает финансовый рынок, как личные финансовые цели связать с финансовыми инструментами, которые позволят решить те или иные проблемы», — отметила она.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с интеграцией в стратегию компонентов инвестиционной и цифровой финансовой грамотности, программы для самозанятых, малого и среднего предпринимательства.

