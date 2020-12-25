Правительство РФ выработает стимулы для министерств и ведомств эффективнее тратить средства и переносить расходы на следующий год лишь в экстренных случаях. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Мы в правительстве договорились о том, что выработаем меры, чтобы стимулировать наши министерства и ведомства эффективнее тратить деньги в очередном финансовом году, а если они переходят, то это должно быть либо какое-то экстраординарное решение, либо это должны быть какие-то, в том числе и финансовые, стимулы к тому, чтобы деньги были освоены до конца очередного финансового года», — отметил Силуанов.