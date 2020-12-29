Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов до 1 млн рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, за уклонение от обязанности сформировать российский сегмент такой системы. Текст опубликован в думской электронной базе.

«Неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования, по обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в тексте законопроекта.