Решение о способе ведения трудовой книжки приняли 83% россиян: 22% подали заявление о переходе на электронный формат, 61% захотел, чтобы наряду с заполнением сведений о стаже в цифровом виде, кадровики продолжили ведение бумажной трудовой книжки. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

«Подавляющее большинство россиян приняли решение в пользу бумажной версии трудовой книжки. Это говорит о том, что многие еще до конца не доверяют новой системе электронного взаимодействия работодателей и Пенсионного фонда РФ. Возможно, ситуация изменится в следующем году», — говорится в исследовании.



Решение о судьбе своей трудовой книжки каждый работающий россиянин должен принять до 31 декабря 2020 года. Несмотря на то, что времени принять решение осталось совсем мало, 17% работников пока не подали заявления о способе заполнения своей трудовой книжки. Причем, судя по комментариям респондентов, каждый третий среди них был не осведомлен о грядущих изменениях, а еще треть констатировала, что решение за них принял работодатель.

Закон требует от работодателя уведомить каждого работника именно в письменном виде (желательно с подтверждением в виде подписи работника). Такое уведомление должно быть было вручено каждому работнику до 31 октября 2020 года.



«Принятие решение «за работника» безусловно может негативно отразиться на работодателе в будущем, если работник решит отстоять свои права и инспекционных органах или суде. Таким работодателям рекомендуем незамедлительно получить соответствующие заявления у работников», — комментирует юрист SuperJob, эксперт в области трудового права Южалин Александр.

