В 2021 году планируется решить проблему высоких ставок по кредитам на индивидуальное жилищное строительство, уже сегодня этот вопрос обсуждается с российскими банками. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в ходе прямого эфира в Instagram, передает ТАСС.

«Сейчас пытаюсь договориться с банками, чтобы они начали кредитовать ИЖС не под 15%, как потребительские кредиты, а под нормальные ставки — так же, как многоквартирные [дома]», — сказал Хуснуллин.

Кроме того, по словам вице-премьера, для развития индивидуального жилищного строительства в России необходимо заниматься обеспечением инженерной инфраструктуры, а регионам стоит больше выделять земельных участков под строительство индивидуальных домов.



В марте Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, одно из направлений которой — стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что, в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта «Жилье и городская среда» по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.