Пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, может быть преодолена к июню следующего года, однако ее последствия никуда не исчезнут. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава СберБанка Герман Греф.

«Хвост коронавируса наверняка перейдет на первое полугодие. Впрочем, я оптимистичен — думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут», — сказал глава банка в интервью ТАСС.

Тем не менее Греф подчеркивает, что риски в мире по-прежнему высоки. «Возросли геополитические риски, они развиваются, а макроэкономические противоречия усугубляются. Внутри целого ряда стран заметно увеличился долг, никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой», — добавил банкир.

Так, по мнению банкира, на текущий момент ни одна страна не смогла в полной мере приспособиться к новому цифровому и технологическому состоянию общества, что является серьезным вызовом для современности. Также поводом для озабоченности является растущая материальная дифференциация населения. «На эту тему много спекуляций, мало вдумчивой работы и размышлений. Ответов нет ни у кого, у меня тоже. Но выход искать надо, тратить на это время. Если диспропорция будет нарастать, сфера государственного управления придется радикально менять», — сказал глава СберБанка.

Но, если не прилетит очередной «черный лебедь», 2021-й должен быть полегче, чем уходящий год, полагает Греф. Тем не менее нужно с открытыми глазами смотреть на то, куда мы движемся. «Если окажемся консервативнее, чем нам позволяет упущенное ранее время, то станем участниками еще больших катаклизмов», — резюмировал банкир.

