«Сбер» не имеет глобальных амбиций для того, чтобы конкурировать с Google или Apple, сообщил глава СберБанка Герман Греф в интервью ТАСС.

«Глобальных амбиций у нас нет, тягаться с Google или Apple не можем и даже не пытаемся. Не думаю, что хоть у одной российской компании есть такой шанс сегодня, — отметил Греф. — Конечно, «Сбер» — локальный игрок, региональный. Работаем на тех рынках, где присутствуем. А внутри страны все экосистемы наши прямые конкуренты».

Сейчас в экосистему СберБанка входят около полусотни компаний, из них около трех десятков — ключевых. В 2019 году нефинансовые цифровые компании заработали более 35 млрд рублей выручки. В конце ноября стало известно, что СберБанк рассматривает монетизацию бизнесов экосистемы через IPO (первичное публичное размещение акций), но не в ближайшее время.