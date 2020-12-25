Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 8 копеек, а евро прибавил 13 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,73 рубля (минус 5 копеек), курс евро — 90,27 рубля (плюс 23 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром рубль укрепился к доллару, евро и фунту на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Рубль стабилен на уровне 73,5 рубля за доллар, отмечал эксперт. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 73,77 рубля, евро/рубль — на 0,56%, до 90,05 рубля, фунт/рубль — на 1,63%, до 99,07 рубля.

«Рубль как-то слабенько отыграл вчерашний мировой позитив. Вероятно, немного увеличился спрос на валюту в результате хеджирования инвесторами рублевых позиций перед длительным простоем. Кроме того, «россиянин» перестал получать поддержку от продажи валюты крупными экспортерами в рамках налогового периода. Сегодня нельзя исключить, что рубль в паре с долларов попытается двинуться в сторону очень сильного сопротивления 73, но поводов для его пробития мы не видим никаких», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.