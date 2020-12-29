Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем в 2020 году достигла 25%. Об этом во вторник на специальной пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.



«Доля национальных валют в наших отношениях с Китаем неуклонно возрастает. По оценке наших китайских партнеров, она по итогам восьми — девяти месяцев 2020 года достигла примерно четверти — 24—25%. Это довольно большой прогресс», — сказал посол. Он также подчеркнул, что «в 2013—2014 годах эта доля была ничтожна и составляла порядка 2—3%».

«Но здесь тоже есть немало сложностей, это очень непросто переводить торговлю и расчеты из одной валюты в другую. Только необходимость заставляет нас это делать», — продолжил Денисов. По его словам, «если бы не было давления, оказываемого торговыми партнерами на Китай и Россию, то, может быть, в этом не было бы необходимости».

«Не только Китай и Россия, широкий круг стран мира сталкивается с необходимостью уйти от американского доллара, потому что это не только финансовый инструмент, это еще и сильный рычаг политического влияния», — подчеркнул он. «Если бы не было так, то не было бы и необходимости отказываться от доллара», — резюмировал посол.