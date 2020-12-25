Стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года, рассказал представитель ЦБ.
Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка, пишет РБК. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов. Механизм может быть запущен при востребованности на рынке, говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021—2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли. ЦБ также намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.
Стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года, рассказал представитель ЦБ. Первый вариант документа регулятор представил еще в прошлом году. Еще одна задача стратегии — снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса, добавил представитель регулятора. Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте. Это может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока, предупреждает ЦБ.
Сейчас острой потребности в таком механизме нет, так как клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками, редко уходя откуда-то полностью, считают эксперты. У физических лиц нет массового поступления платежей на счет (обычно это только зарплата), а переводы между физлицами уже можно проводить по номеру телефона. Новый механизм может быть полезен для предпринимателей. Что касается универсального платежного адреса для населения, то в России он уже есть, это номер мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты в Системе быстрых платежей (СБП), отметили эксперты.
Еще один пункт стратегии ЦБ, направленный на развитие конкуренции, — введение института небанковской организации как независимого поставщика платежных услуг. Как отмечается в проекте документа, в России, несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю занимают лишь один-два крупнейших участника. Институт независимого небанковского поставщика платежных услуг уже действует в ЕС, а в России небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками, уточняется в стратегии.
Также, согласно стратегии, в 2022—2023 годах в СБП планируется предоставить гражданам функционал по переводам платежей в пользу государственных органов, реализовать сервис для государственных выплат в пользу граждан. ЦБ планирует установить стандарты раскрытия информации о платежных услугах. В рамках платежной системы «Мир» планируется развитие экосистемы для решения бизнес-задач партнеров. В стратегии ЦБ указывает также на создание и пилотирование платформы цифрового рубля.
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