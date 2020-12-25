Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка, пишет РБК . Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов. Механизм может быть запущен при востребованности на рынке, говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021—2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли. ЦБ также намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.

Стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года, рассказал представитель ЦБ. Первый вариант документа регулятор представил еще в прошлом году. Еще одна задача стратегии — снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса, добавил представитель регулятора. Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте. Это может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока, предупреждает ЦБ.

Сейчас острой потребности в таком механизме нет, так как клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками, редко уходя откуда-то полностью, считают эксперты. У физических лиц нет массового поступления платежей на счет (обычно это только зарплата), а переводы между физлицами уже можно проводить по номеру телефона. Новый механизм может быть полезен для предпринимателей. Что касается универсального платежного адреса для населения, то в России он уже есть, это номер мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты в Системе быстрых платежей (СБП), отметили эксперты.

Еще один пункт стратегии ЦБ, направленный на развитие конкуренции, — введение института небанковской организации как независимого поставщика платежных услуг. Как отмечается в проекте документа, в России, несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю занимают лишь один-два крупнейших участника. Институт независимого небанковского поставщика платежных услуг уже действует в ЕС, а в России небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками, уточняется в стратегии.

Также, согласно стратегии, в 2022—2023 годах в СБП планируется предоставить гражданам функционал по переводам платежей в пользу государственных органов, реализовать сервис для государственных выплат в пользу граждан. ЦБ планирует установить стандарты раскрытия информации о платежных услугах. В рамках платежной системы «Мир» планируется развитие экосистемы для решения бизнес-задач партнеров. В стратегии ЦБ указывает также на создание и пилотирование платформы цифрового рубля.