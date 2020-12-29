Российский фонд развития информационных технологий объявил итоги конкурсного отбора , проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. № 1185. По решению Грантового комитета победителями признаны 9 организаций, в том числе компания BSS .

Постановление Правительства РФ №1185 определяет порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета российскому юридическому лицу на разработку программного обеспечения.

BSS стала победителем с проектом разработки и доработки системы ДБО для предоставления дистанционного банковского обслуживания юридическим и физическим лицам российскими банками. В рамках проекта появится первое российское вендорское решение на микросервисной архитектуре для предоставления сервисов ДБО.

В ходе проекта будет разработана микросервисная платформа, на основе которой реализуется функциональность системы ДБО. В течение первого года после завершения проекта будет обеспечена коммерциализация результата проекта за счет внедрения в банках России, в первую очередь, действующим клиентам компании.

Микросервисная архитектура получила широкое распространение за рубежом. Многие зарубежные компании, такие как Netflix, Spotify, Uber, Google перешли от монолитной к микросервисной архитектуре, выигрывая в конкурентной борьбе благодаря более широкому доступу к ресурсам мировой цифровой экономики и значительное конкурентное преимущество в скорости создания новых сервисов. Следуя мировым трендам, ряд крупнейших российских банков также осуществляют переход на микросервисную архитектуру, используя собственную разработку.

«Реализация данного проекта позволит получить первое российское вендорское решение на микросервисной архитектуре. Это в свою очередь поможет решить задачи импортозамещения и предоставит всем российским банкам возможность использования преимуществ российского программного продукта. Решение будет конкурентно не только на российском рынке. Одним из ключевых преимуществ продукта станет возможность тиражирования заказчикам-банкам как в России, так и в странах СНГ и дальнем зарубежье», - прокомментировал проект генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко.

Компания BSS – ведущий разработчик в мире финансовых продуктов и сервисов, онлайн-коммуникаций и пользовательского опыта с 1994 года. Специализация компании – разработка и внедрение критически важного для финансовой сферы и банковской отрасли программного обеспечения. Все программные продукты BSS разработаны на территории РФ, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.