Более половины опрошенных россиян готовы сменить профессию в 2021 году в случае кризиса, пишут «Известия» . Это следует из опроса разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан». Согласно данным опроса, вариант смены профессии рассматривают 52,3% сотрудников российских компаний. Менять профессию в будущем году не планируют 32% респондентов, 15,7% — сомневаются. В случае введения нового локдауна о том, что будут искать вторую работу, ответили 65,7% опрошенных граждан.

Собственный бизнес в будущем году собираются открыть 12,3% опрошенных, 9% рассказали, что уже открыли свое дело, но совмещают его с основной работой, 8,7% полностью посвятили себя предпринимательству, а 70% ответили, что заниматься бизнесом в 2021 году не планируют. Среди участников опроса 33,5% ожидают негативных перемен в российской экономике в 2021-м, столько же опрошенных признались, что уже «ни во что не верят и ничего не ждут», а 33% верят, что в 2021-м экономическая ситуация в России изменится в лучшую сторону.

Больше всего беспокоит россиян в будущем году рост цен на потребительские товары (36,7% ответов), 23,3% — ситуация с пандемией, 13,7% — политическая обстановка в России, 10,3% — закрытые границы с другими странами, 9,8% — положение отечественного бизнеса, а 3,3% — возможная отмена удаленки. В целях улучшения собственного финансового положения почти каждый пятый (21,2%) опрошенный занялся инвестированием, 24,8% респондентов ответили, что планируют в ближайшем будущем подробнее изучить этот вопрос.