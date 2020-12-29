Победителем первого финансового квиза Банки.ру стала команда «Халва Хабенского». Им достается звание «Мегамозг Банки.ру». Второе и третье место заняли MoneyMaker и Роман Куракин.

Финансовый квиз Банки.ру прошел в онлайн-формате 18 декабря . Игра состояла из четырех раундов, в общей сложности игроки могли набрать 24 балла. «Халва Хабенского» получили 18 очков, у MoneyMaker и Романа Куракина 17 и 14 соответственно.

Банки.ру поздравляет победителей и призеров. Как выяснилось, все они так или иначе связаны с финансами.

Так, Сергей Дюжинов (MoneyMaker) 25 лет управлял различными торговыми и производственными компаниями в качестве генерального или коммерческого директора, а последние годы занимается инвестициями и консультирует по ЗОЖ. «В моей команде был только я один, хотя обычно я стараюсь привлекать к подобным мероприятиям жену и сына (ему 11 лет, но темой финансов он тоже интересуется и уже не первый год)», — рассказал серебряный призер игры.

Второй призер Роман Куракин тоже знает о финансах не понаслышке. Свой рабочий путь он начинал операционистом в отделении Промстройбанка СССР и закончил руководителем небольшого банка. «С 1989 года работал в отечественной банковской системе и последние несколько лет ежедневно смотрел раздел «Новости» и форумы на сайте Банки.ру», — поделился призер квиза. В команде Романа Куракина играли его жена Татьяна и дочь Анеля.