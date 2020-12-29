Банк России хочет создать «коробочное» решение, чтобы упростить доступ иностранных участников к своей Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), говорится в проекте Стратегии развития национальной платежной системы на 2021—2023 годы, с копией которого ознакомилось РИА Новости.

«Продвижение сервисов СПФС за рубеж продолжает оставаться важнейшей задачей развития системы. Для расширения иностранного участия в СПФС планируется оптимизировать процедуру подключения и использования СПФС для нерезидентов за счет внедрения «коробочного» решения», — сказано в документе.

В проекте стратегии отмечается, что за 2020 год трафик в СПФС вырос вдвое и составил 18,8% от внутрироссийского трафика SWIFT. Договоры о предоставлении услуг СПФС заключены с 21 зарубежной организацией, 12 из которых подключены к системе. Около 400 кредитных организаций и иных пользователей подключены к СПФС, ежедневно через систему передается более 70 тыс. сообщений.

СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.