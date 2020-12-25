Альфа-Банк и девелоперская группа «Самолет» подписали кредитное соглашение с лимитом в 7,5 млрд рублей. Средства предназначены для строительства жилого комплекса «Люберцы» в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации.

ЖК «Люберцы» расположен в Москве в районе станции метро «Некрасовка». Завершение строительства запланировано на IV квартал 2022 года. Также проект предусматривает пять школ, шесть детских садов, поликлинику со станцией скорой помощи и отделение полиции.

