Решение помогает компаниям получить скидку у поставщиков в обмен на раннюю оплату товаров или услуг. И при этом использовать средства банков-факторов. В свою очередь, подрядчики и поставщики уверены, что они сразу же получат оплату. Это мотивирует их активнее участвовать в торгах и быстрее исполнять контракты.

«Идея проста и привлекательна для всех участников. Поэтому ее распространение видится быстрым и успешным. Мы считаем это началом большого тренда в факторинговой индустрии», — подчеркнул управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов.

«ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — один из активных пользователей платформы КПМГ. Ранее компания рассчитывалась с поставщиками из собственных средств. «Теперь мы используем факторинговое финансирование, что помогает нам поддерживать оптимальный уровень оборотного капитала», — отметила начальник Управления финансовых ресурсов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Мария Никулина.