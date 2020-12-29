АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня «АА(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Повышение кредитного рейтинга ПАО «Банк «ФК Открытие» до уровня «АА(RU)» отражает улучшение оценки поддержки со стороны государства. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка повышена до «а+» ввиду усиления бизнес-профиля и улучшения риск-профиля при сохранении адекватных оценок достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, адекватная позиция по капиталу обусловлена достаточно высоким буфером абсорбции убытков в рамках принятого балансового и внебалансового риска по регулятивным нормам (Н1.2 — 12,3% на 1 ноября 2020 года, Н20.2 — 12,9% на 1 июля 2020-го), а также в соответствии с Basel III (Tier-1 — 14,7% на 30 сентября 2020-го против 12,7% на 31 декабря 2019-го).



Качество управления рисками оценивается как адекватное, в том числе ввиду достаточно высокого качества выдаваемых новых ссуд.



Сбалансированный профиль фондирования обусловлен приемлемой концентрацией ресурсной базы на крупнейшем источнике (37% обязательств) и ее низкой концентрацией на крупнейших группах кредиторов (на 30 сентября 2020-го на одного кредитора приходилось 2,9% обязательств, а на десять крупнейших групп — 11,2%).

