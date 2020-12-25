Дайджест российских СМИ к утру 29 декабря
📰 Отмена единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года реально повлияет на финансовые показатели незначительной части предпринимателей, применяющих этот режим, предположила большая часть опрошенных «Известиями» экспертов. Худший прогноз — уход с рынка трети фирм из-за падения рентабельности, то есть около 80 тыс. юрлиц и 500 тыс. ИП. Однако в любом случае все в руках бизнеса: у предпринимателей появилось несколько альтернативных режимов. Подобрав наилучший для себя вариант, потерь можно в значительной степени избежать, отметили эксперты.
📰 Эксперты обозначили главные тренды финтеха на 2021 год, пишут «Ведомости». Согласно прогнозу Digital Horizon, первый тренд — динамичное развитие банкинга вне банковских приложений. Еще один тренд — бурный рост аналитических и скоринговых продуктов, предоставляющих оценки клиента в реальном времени и умеющих строить прогнозы финансового поведения клиента на основе больших данных. Digital Horizon в своем докладе прогнозирует развитие и такого тренда, как появление автоматизированных финансовых решений, вплоть до автоматического казначея, который будет распределять денежные средства по счетам банков, предлагающих лучшие условия. Также эксперты прогнозируют, что в 2021 году будут активно развиваться решения, которые повлияют на изменение роли платежных систем и банков-эквайеров.
📰 В Налоговом кодексе следует установить перечень активных, а не как сейчас, пассивных, доходов, включив при этом в состав последних поступления от всех видов услуг, пишет «Коммерсант», ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Также для повышения привлекательности российской юрисдикции они выступают за увеличение дающей право на освобождение от налога на прибыль предельной доли пассивных доходов в общих поступлениях компаний с 20% до 30%. Эксперты-практики находят эти инициативы разумными, но отмечают, что ранее они уже отвергались Минфином.
📰 К концу года цены на нефть держатся на отметке 50 долларов за баррель, несмотря на новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, пишут «Известия». Тем не менее оценка предстоящих перспектив на 2021 год стала менее оптимистичной: декабрьские прогнозы аналитиков о 60 долларах за баррель изменились в сторону понижения — в среднем до 55 долларов за баррель. А некоторые специалисты полагают, что в I квартале цены упадут до 30 долларов. Среди основных факторов, влияющих на котировки, эксперты называют уже не только развитие ситуации вокруг применения вакцины и карантинных мер, но и новости о добыче на Ближнем Востоке, а также мерах поддержки экономики в США.
📰 Фонд Winter Capital Partners, крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 50 млн евро в британского разработчика технологий для производства электромобилей и электробусов Arrival, основателем которого является экс-глава Yota Денис Свердлов, пишет РБК. Об этом говорится в проспекте Arrival, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Примерно за год (с конца 2019 года до октября 2020 года) Arrival провела инвестиционный раунд на 260 млн евро при оценке компании в 3 млрд евро.
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