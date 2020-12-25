Среднемесячная зарплата государственных гражданских служащих (федеральных и в субъектах РФ) составила 60,2 тыс. рублей в 2019 году, что на 12,9% выше, чем в 2018 году, следует из данных Росстата.

Как уточняет ТАСС, среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в центральных аппаратах федеральных государственных органов составила 140 тыс. рублей, что на 10,6% больше, чем в 2018 году. Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих равнялась 45,5 тыс. рублей (рост на 8% к 2018 году).

На конец 2019 года в РФ насчитывалось 727,5 тыс. госслужащих, в том числе 688,3 тыс. гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов), из которых в федеральных государственных органах — 484,5 тыс. человек, в государственных органах субъектов РФ — 203,8 тыс. человек.



На муниципальной службе на конец 2019 года работало 296,1 тыс. человек.