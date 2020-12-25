Программу льготной аренды для малого и среднего бизнеса продлили в Москве на 2021 год. Такая возможность включена в пятый пакет антикризисных мер поддержки предпринимателей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



«Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса была запущена в Москве в 2013 году, сохранилась в период пандемии и в качестве дополнительной меры поддержки была продлена на 2021 год. Мера позволит 965 индивидуальным предпринимателям и организациям, арендующим помещения площадью до 300 квадратных метров или занимающимся социально значимыми видами деятельности, продолжать арендовать помещения за 4,75 тыс. рублей за один квадратный метр в год по минимальной ставке и за 3,5 тыс. рублей — по льготной. Это обеспечит поддержку малых предприятий, которые ранее получили право аренды объектов нежилого фонда без торгов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Льготная ставка — 3,5 тыс. рублей за квадратный метр в год — предоставляется компаниям, которые работают в социально значимой сфере, при наличии соответствующей лицензии в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли товарами продовольственных групп, обеспечения льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и производства. Эта ставка предусмотрена также для компаний, которые принимают на работу людей с инвалидностью, — их количество должно составлять не менее 50% от общего числа сотрудников, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Помимо этого, арендаторы должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы, и не иметь задолженностей по арендной плате и неустойкам — штрафам или пеням.